Fenerbahçe x Hatayspor: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (27/12) pelo Campeonato Turco

As equipes Fenerbahçe x Hatayspor disputam nesta terça-fera (27/12) a 16° rodada do Campeonato Turco. O jogo começa às 14h (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fenerbahçe x Hatayspor ao vivo?

A partida Fenerbahçe x Hatayspor pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como Fenerbahçe x Hatayspor chegam para o jogo?

Fenerbahçe é o vice-líder do Campeonato Turco e soma 9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 36 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas em seus últimos 5 jogos.

Hatayspor ocupa a 14° posição da competição com 4 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 13 gols marcados e 23 gols sofridos. Suas últimas 5 partidas lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Prováveis escalações

Fenerbahçe: Altay Bayindir; Ferdi Kadioglu, Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Attila Szalai, Willian Arão, Miguel Crespo, Irfan Kahveci, Michy Batshuayi, Joshua King. Técnico: Jorge Jesus.

Hatayspor: Erce Kardesler; Kamil Corekci, Ognjen Vranjes, Burak Oksuz, Sam Adekugbe, Onur Ergun, Rúben Ribeiro, Musa Çagıran, Saba Lobzhanidze, Ayoub Kaabi, Zé Luís. Técnico: Volkan Demirel.

FICHA TÉCNICA

Fenerbahçe x Hatayspor

Campeonato Turco

Local: Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul

Data/Horário: 27 de dezembro de 2022, 14h