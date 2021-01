Felipe Neto questiona futuro do Botafogo: 'Esse time não tem condição de escapar do rebaixamento'

Após a derrota para o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira, botafoguenses começaram a questionar sobre a situação do time no Campeonato Brasileiro. Este foi o caso de Felipe Neto, ex-patrocinador do Alvinegro e torcedor do Glorioso.

Por meio do Twitter, o influenciador digital "jogou a toalha" em relação ao rebaixamento - o Botafogo é o 19º colocado do Brasileirão, com 23 pontos conquistados - e fez um questionamento sobre o futuro do clube sem a possível cota de televisão da primeira divisão, avaliada, com o contrato de pay-per-view, em R$ 70 milhões.

- Aos botafoguenses... Já é hora de lidar com a realidade, esse time não tem condição de escapar do rebaixamento. Só um milagre, agora. Então, fica a pergunta, como a nova gestão pretende conseguir manter o Botafogo vivo ano q vem, sem a receita de televisão (R$70 milhões)? - indagou.

Marcelo Adnet, humorista e outro torcedor do Botafogo assumido, até respondeu Felipe Neto na publicação. "Com a sua ajuda", escreveu.