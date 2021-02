Felipe Melo perde time e mais de 10 milhões de 'coins' no 'Fifa 21': 'Descaso total'

O volante do Palmeiras, Felipe Melo foi ao seu Instagram nesta segunda-feira para reclamar de sua conta no modo "Ultimate Team", do videogame "Fifa 21", que teve boa parte de seus jogadores e mais de 10 milhões de moedas removidas. O atleta disse que ligou cerca de seis vezes para a EA Sports, desenvolvedora do jogo, mas não teve ajuda para recuperar seus itens.

- Eu investi um valor importante para fazer um bom time no FIFA. Eu tinha um time bom para caramba, comecei a chegar no Elite. Tinha 11 milhões no meu time. Um dia acordei, mais ou menos tem um mês… dos 11 milhões, sobraram 374 mil apenas, e do meu time, para minha surpresa, tiraram todos os meus bons jogadores - reclamou o volante em seus Stories do Instagram.

- Liguei para a EA mais ou menos umas seis vezes e não obtive resposta. Não chegou nenhum e-mail falando nada, um descaso total conosco que gastamos para jogar, para brincar, para tentar entrar num campeonato, gastamos tempo - concluiu Felipe Melo.

Veja abaixo o vídeo original de Felipe Melo:

Manos 😳 Deram uma volta no @_felipemelo_ Roubaram a conta do cara. Pqp! Vagabundo é foda🤦🏽‍♂️ E aí @EAFIFABR ? O cara precisa de uma resposta 👀 pic.twitter.com/5B2cHeM4xf — Pep Vascaíno ◣✠◥ (@PepVascaino) February 15, 2021

O Palmeiras e o Felipe Melo voltam a atuar nesta sexta-feira, pelo Brasileirão, no clássico contra o São Paulo.