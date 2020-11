Federação italiana abre inquérito e Lazio pode ser excluída da Serie A

A Lazio terá problemas com a justiça da Itália. De acordo com o jornal "La Gazzeta dello Sport", a federação italiana abriu um processo de inquérito devido a quebra de protocolos sanitários. A pena máxima seria a exclusão da Serie A.

A suspeita é de que alguns atletas que testaram positivo para o Covid-19 estão treinando normalmente com o restante do elenco, mesmo após o conhecimento do resultado.

As possíveis penalizações ao clube italiano vão desde multas até a queda para o último lugar da tabela e, se for o caso, exclusão do campeonato. A decisão dependerá da gravidade da violação dos protocolos e o risco gerado aos jogadores, dirigentes, comissão técnica e demais profissionais.