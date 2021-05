Fase de grupos da Libertadores se encerra e Palmeiras já sabe quem pode enfrentar

Com o encerramento da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras já tem definidos quais são seus possíveis adversários nas oitavas de final. Com a definição do chaveamento acontecendo por sorteio, o Verdão tem, ao menos, outra certeza: caso caia de lado oposto ao Atlético Mineiro, o time de Abel Ferreira poderá decidir todas as eliminatórias, até as semifinais, em seus domínios.

Marcado para a segunda semana de julho, após a Copa América, os mata-matas da Libertadores podem marcar o encontro de muitos títulos continentais. Enquanto os melhores primeiros colocados somam 9 conquistas, o grupos dos segundos melhores posicionados somam 17 títulos da Libertadores. Juntos, os postulantes à América somam 26 conquistas.

Pote 1: 9 títulosPote 2: 17 títulos

Na noite desta quinta-feira, o Palmeiras goleou o Universitário, do Peru, por 6 a 0. A partida, além de garantir ao Verdão a segunda melhor campanha na competição, foi a 100ª em casa e confirmou os 15 pontos ganhos, além de 20 gols marcados pelo time de Abel.

Na Libertadores, o Alviverde disputou um total de 203 partidas, marcando 377 gols e vencendo 113 confrontos. Destas, cem foram disputadas com o mando de campo do Maior Campeão Nacional, que atuou no antigo Palestra Itália, no Pacaembu e, mais recentemente, no Allianz Parque.

O sorteio dos confrontos das oitavas acontecerá na próxima terça-feira, dia 1 de junho.