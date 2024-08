Famalicão x Benfica: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/8) pela Liga Portugal

Famalicão x Benfica disputam hoje, domingo (11/08), a primeira rodada da Liga Portugal. O jogo acontece às 14h (horário de Brasília), no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Famalicão x Benfica ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na temporada passada do Campeonato Português, Famalicão ficou em 8° lugar e somou 10 vitórias, 12 empates, 12 derrotas, 37 gols marcados e 41 gols sofridos. Em seus últimos amistosos, o time venceu Casa Pia por 2 a 0, empatou com La Coruña por 2 a 2 e superou Moreirense por 3 a 2.

Benfica foi o vice-campeão da última Liga Portugal com 25 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 77 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe passou por empate de 1 a 1 com Brentford, vitória de 5 a 0 sobre Feyenoord e derrota de 1 a 0 para Fulham nos últimos amistosos pela pré-temporada.

Famalicão x Benfica: prováveis escalações

Famalicão: Luiz Júnior; Rodrigo Pinheiro, Mihaj, De Hass, Lucas Calegari; Youssouf, Topic, Gustavo Sá; Gil Dias, Mario González e Aranda. Técnico: Armando Evangelista.

Benfica: Trubin; Bah, Otamendi, Morato, Beste; Florentino Luís, Aursnes, João Mário; David Neres, Marcos Leonardo e Arthur Cabral. Técnico: Roger Schmidt.

FICHA TÉCNICA

Famalicão x Benfica

Campeonato Português

Local: Estádio Municipal 22 de Junho, em Famalicão, Portugal

Data/Horário: 11 de agosto de 2024, 14h