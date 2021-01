Fala de Alê Oliveira faz Justiça ampliar indenização a ex-apresentadora da ESPN

Após ganhar ação trabalhista, a apresentadora Juliana Veiga conseguiu triplicar indenização paga pela ESPN em segunda instância por dano moral, depois de apresentar uma fala de Alê Oliveira como prova de que passou por constrangimento quando trabalhava na emissora. Na 74ª Vara do Trabalho de São Paulo, o resultado da ação movida por Juliana saltou de R$ 10 mil para R$ 30 mil. A informação foi divulgada pela site "UOL".

A decisão, que saiu em dezembro de 2020, foi tomada a partir de dois pontos. O primeiro foi a evidência de constrangimento, que inclui uma fala de Alê Oliveira no programa "Bate Bola Debate", em 2016.

Nos documentos processuais está que Jorge Nicola perguntou a Alê se ele estava feliz com a volta de Juliana ao trabalho. O comentarista respondeu que mais tarde iria "fazer uma homenagem a ela", o que a defesa da apresentadora alegou como menção velada à masturbação.

O segundo ponto é o salário de R$ 10,9 mil que a âncora ganhava, segundo os autos. A desembargadora Maria de Fátima da Silva, relatora do caso, entende que não se pode condenar moralmente uma empresa por um valor abaixo dos ganhos de quem move o processo.

- Logo, restou demonstrada a situação vexatória pela qual passou a reclamante. Por outro lado, considerando o poder diretivo do empregador, sua a obrigação de fiscalizar o ambiente de trabalho, inclusive quanto às relações entre seus subordinados, a fim de evitar situações humilhantes e constrangedoras - afirmou a desembargadora na sentença que definiu o aumento da indenização.

Ainda de acordo com a reportagem, a Justiça do Trabalho já havia dado causa ganha em maio à apresentadora em ação trabalhista contra a emissora. Foi ordenado um pagamento no valor de R$ 100 mil como compensação de perdas por falta de direitos, como férias, 13º salário, férias e adicionais noturnos.