'Fake news' sobre morte de Nego Ney repercute nas redes sociais

A torcida do Flamengo viveu momento de apreensão na manhã desta sexta-feira. Notícias sobre um suposto desaparecimento do xodó dos arquibancadas Nego Ney, ganhou força nas redes sociais. As informações, no entanto, não passavam de boatos. O menino não está sumido e nem morto.

A confusão teve início em razão do desaparecimento de outra criança, que tem aparência similar a do pequeno flamenguista . O jovem Kallebe, é quem estaria sendo procurado por familiares.

Famoso pelo hit “Bigodin Finin”, o jovem MC de 14 anos, não foi mais visto após sair para tomar banho de rio em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realiza buscas no local. Assim como Nego Ney, ele também ficou conhecido depois de ter vídeos que viralizaram na web em 2018,.

