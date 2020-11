Exame aponta lesão na coxa, e Filipe Luís vira desfalque no Flamengo

Filipe Luís é mais um nome na lista de desfalques do Flamengo para o confronto contra o São Paulo, nesta quarta-feira. O clube divulgou, nesta terça-feira, que o exame realizado constatou uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita do atleta de 35 anos.

Nesta terça-feira (10.11), o atleta Filipe Luís realizou exame, que constatou lesão na parte posterior da coxa direita. #CRF — Flamengo (@Flamengo) November 10, 2020

No último domingo, o lateral-esquerdo foi substituído durante o segundo tempo da derrota do Rubro-Negro por 4 a 0 para o Atlético-MG. Nesta segunda-feira, ele se apresentou com dores ao CT do Ninho do Urubu e iniciou tratamento no local.

Agora, com a lesão confirmada, Filipe Luís se torna mais um problema para Rogério Ceni escalar a equipe na partida contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. Além do lateral, o treinador não poderá contar com Rodrigo Caio (lesão muscular) e os convocados Pedro, Everton Ribeiro e Isla. Em processo de recondicionamento físico, Diego e Arrascaeta são dúvidas para a partida.

O Flamengo enfrenta o São Paulo às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Maracanã. A partida é válida pela ida das quartas de final da Copa do Brasil e também marcará a estreia de Rogério Ceni no comando da equipe.