Ex-zagueiro Paulo André, braço direito de Ronaldo, pode estar perto de assumir cargo no Cruzeiro

O Cruzeiro e seu novo dono, Ronaldo Fenômeno, já trabalham para formar a equipe que irá tocar o dia a dia. E um dos nomes que aparecem no horizonte celeste é do ex-zagueiro Paulo André, que pode assumir um cargo na Raposa e ser a “ponte” com o Fenômeno e o restante da instituição. Paulo é homem de confiança de Ronaldo, sendo um dos dirigentes do Valladolid, da Espanha, outra equipe que tem o ex-craque como dono.

Paulo André e Ronaldo atuaram juntos no Corinthians. No time espanhol, o ex-zagueiro ocupa o cargo de diretor de estratégia desportiva no Valladolid, desde metade de 2020. A informação foi publicada inicialmente pelo portal Deus me Dibre e confirmada pelo LANCE.

Caso venha para a Raposa, Paulo André, que atuou cmo atleta do time mineiro em 2015, deverá ser o responsável na contratação de jogadores, contatos no meio e observação de atletas. Antes da equipe espanhola, ele foi dirigente do Athletico-PR.

Paulo deve cuidar das situações de Luxemburgo e Mattos

Além de cuidar de contratar e observar jogadores, Paulo André deve assumir a articulação com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que renovou o contrato recentemente, e Alexandre Mattos, que está perto de ser anunciado como diretor de futebol.

Todavia, Ronaldo ainda não confirmou se Mattos virá de fato para o Cruzeiro, pois com a nova situação no clube, ele poderá optar por nomes de sua confiança para cargos chave no clube celeste.