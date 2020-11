Ex-volante do Paysandu conclui o ensino médio em clube da Série B

O jogador de futebol Augusto Recife, de 37 anos, que teve passagens por vários clubes do Brasil, recebeu nesta segunda-feira (23), o certificado de conclusão do ensino médio da escola do Cruzeiro, em Minas Gerais (MG). O jogador que teve passagem pelo Paysandu por quatro temporadas, pretende agora iniciar um curso de educação física.

No final de 2019 o clube que Recife jogava, o Vila Nova-GO, estava treinando na Toca da Raposa, foi quando o jogador procurou Alexandre Rosa, pedagogo da base do cruzeiro e informou que precisaria terminar o ensino médio. Foi então que Recife foi preparado para realizar o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Enceja).

“O Recife se dedicou, tivemos a oportunidade de estudar juntos. E agora ele é um projeto piloto, pois pela primeira vez a gente tem um ex-atleta do clube participando do nosso projeto. O Cruzeiro acredita em seus atletas e em seus ídolos. Ele é um exemplo para os nossos jovens de que o estudo é algo fundamental”, disse o pedagogo da base do Cruzeiro, Alexandre Rosa.

Recife recebendo o o diploma de conclusão do ensino médio (Rodolfo Rodrigues / Cruzeiro)

O jogador afirmou que a carreira no futebol é cheia de incertezas e que agora pretende dar um novo passo e iniciar uma faculdade.

“O futebol é uma incógnita, então o atleta precisa se preocupar com o estudo e pensar no futuro. É muito importante abrir outras áreas de emprego. Agora pretendo dar início aos estudos no curso de educação física. Minha aposentadoria está chegando e quero me qualificar para seguir uma nova trajetória profissional”, concluiu.

PAPÃO

O jogador atua pelo Vila Nova-MG, mas com a camisa bicolor Augusto Recife jogou 183 partidas e conquistou os títulos do Parazão de 2016 e 2017, Copa Verde de 2016, além do acesso para a Série B em 2014, ano do centenário do clube.