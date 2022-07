Ex-Vasco, Maxi López compra clube da Segunda Divisão da Inglaterra; veja valores

O argentino e ex-atacante do Vasco da Gama-RJ, Maxi López, é o novo dono do Birmingham City, equipe que disputa a Championship, a Segunda Divisão do Campeonato Inglês. O ex-atacante faz parte de um consórcio que adquiriu o clube inglês por cerca de 50 milhões de euros (R$275,8 milhõs), de acordo com o “Jornal Birmingham Mail”.

O negócio ainda precisa ser aprovado pela EFL (English Football League), mas o acordo já está feito entre Maxi López e seus sócios com o antigo proprietário. O parceiro de Maxi López, Paul Richardson na negociação, a expectativa é que tudo esteja solucionado nas próximas três semanas.

Maxi López iniciou a carreira no River Plate, da Argentina e depois defendeu o Barcelona da Espanha e teve passagens por vários clubes, como Mallorca, também da Espanha, FW Moskva, da Rússia, além de Catania, Milan, Sampsoria, Chievo, Torino, Udnese, Crotone e Sambenedettese, todos da Itália. No Brasil defendeu as camisas do Grêmio-RS (2009) e do Vasco (2018 e 2019).