Ex-Vasco diz que recebeu ameaça do vice-presidente do Cuiabá: 'Jogador de m***, vagabundo'

O zagueiro de 27 anos ex-Vasco Luiz Gustavo abriu um processo na Justiça do Trabalho de Cuiabá, no Mato Grosso, contra o dirigente Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá. O cartola virou notícia no último domingo após um boato que teria motivado a demissão do treinador Alberto Valentim do clube mato-grossense. Dresch teria ameaçado e xingado o jogador.

A informação é do ge.globo. A ação corre na 1ª Vara Trabalhista de Cuiabá e julgará uma ameaça e assédio moral pelo vice-presidente. O jogador cobra cobra R$ 2,5 milhões da equipe, que são referentes à verbas trabalhistas e demais obrigações. As falas do dirigente teriam sido gravadas em uma conversa telefônica.

Dresch, no aúdio de cerca de dois minutos, teria ofendido o zagueiro de “jogadorzinho de merda”, “seu quebrado”, “seu bosta”, “vagabundo” e ainda dispara: “Eu sei onde você mora”, “você tá na minha terra”, “abre essa boca sua de novo aí para cê ver, seu vagabundo”. O ex-Vasco está no clube desde setembro de 2019.

A conversa entre Luiz e o dirigente aborda uma recusa do defensor ao setor de recursos humanos do clube. O defensor se machucou no período dos quatro meses em que teve contrato, ainda em 2019. Depois disso, naquele período, ele começou a receber pelo INSS, tendo uma queda de 90% de seu salário - com a ausência dos valores depositados pela equipe.

Os advogados questionam o descumprimento da lei por parte do Cuiabá ao não manter o vínculo com o jogador. O zagueiro, por sua vez, não teve seu contrato continuado após lesão e foi desligado do Cuiabá. O clube se manifestou sobre o ocorrido (leia completo abaixo).

O caso foi registrado na Delegacia igualmente. O Cuiabá acusa o clube, em nota, de indisciplina e irá se defender do processo. O dirigente ficou conhecido entre os torcedores brasileiros após a demissão de Alberto Valentim - que deixou o elenco invicto. Entenda a confusão e os boatos aqui.

Confira a nota oficial do clube abaixo:A respeito do atleta Luiz Gustavo, o Cuiabá Esporte Clube e o vice-presidente Cristiano Dresch vêm a público esclarecer os seguintes pontos:

1) Desde o início do seu contrato, o atleta Luiz Gustavo cometeu diversos atos de indisciplina e teve pelo menos três discussões acaloradas com funcionários, membros da comissão técnica e diretoria do clube;

2) Um dos episódios de violência e insubordinação ocorreu em 25.01.21. Após tentar levar documentos de seu prontuário que deveriam permanecer no clube, o jogador quis rasgar o exame periódico, tentou tirar o laudo à força da mão da médica Lívia Borges de Souza, xingou a profissional e saiu chutando a porta da sala. Após ser contido pelo então supervisor Daniel Freitas, falou em tom de ameaça ao superior: “se você quiser me ver mais bravo do que estou, não chega perto de mim”;

3) A conduta antiprofissional e inadequada do atleta pode ser ratificada também por vários de seus ex-companheiros e ex-superiores no clube e resultou em multa por infração disciplinar, conforme documento anexo;

4) Após ver seu clube chamado inúmeras vezes pelo jogador de “time de merda” e “time pequeno”, depois de 12 anos de sacrifício para conquistar uma vaga na elite do futebol brasileiro, Cristiano Dresch confirma que teve uma conversa ríspida com Luiz Gustavo. O dirigente, no entanto, afirma que jamais teve a intenção de ameaçá-lo ou assediá-lo e justifica sua atitude como um ato isolado de defesa à honra da instituição. Pouco antes da discussão, Luiz Gustavo havia reclamado na sala de fisioterapia, na presença de 12 pessoas, que havia “muita gente falsa” no clube e incitou seus companheiros a não seguirem os protocolos médicos;

5) Sobre a ação na Justiça, o Cuiabá reitera que quitou todas as suas obrigações contratuais, como é praxe desde sua fundação, e que rebaterá todas as acusações na Justiça.