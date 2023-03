Ex-Tuna, Jerinha destaca decisão do São Raimundo contra o Remo na Copa Verde: 'Estamos prontos'

Em grande fase na temporada 2023, o São Raimundo de Roraima entrou na reta final de preparação para mais uma decisão no ano. Na próxima quarta-feira (22), a equipe de Boa Vista vai enfrentar o Remo, a partir das 19h, em Belém, pela segunda partida das quartas de finais da Copa Verde. Na primeira partida, em casa, o São Raimundo venceu por 1 a 0. Agora, pode até empatar para avançar de fase.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

A decisão desta quarta-feira marca o retorno do atacante Jerinha aos gramados do Pará. Aos 33 anos, ele esteve em duas oportunidade jogando no futebol paraense. Em 2018, o centroavante atuou pela Tuna Luso. Três anos depois, voltou ao Pará para defender as cores do Independente de Tucuruí.

Conhecedor do futebol paraense, ele destaca que na época chegou a enfrentar o Remo e sabe o que vai esperar o São Raimundo no Estádio Banpará Baenão na quarta (22). Jerinha destaca o poder da torcida azulina em jogos em casa, mas reafirma que o Mundão está pronto para encarar o Leão.

"Eu fiz dois amistosos contra o Remo quando joguei no Pará. Um deles foi no Mangueirão. Mesmo com uma equipe alternativa, a torcida compareceu. Então podemos com certeza esperar um verdadeiro 'enxame de abelhas' no Baenão. Mas são esses jogos que nos movem. É muito bom esse tipo de jogo para irmos no limite. Vai ser uma batalha e nós estamos prontos para isso. Muito trabalho, humildade e dedicação naquilo que for proposto pela comissão técnica. Estamos ansiosos para que possamos chegar no Baenão e fazer um grande jogo", disse.

VEJA MAIS



Já em relação à vantagem construída pelo São Raimundo na primeira partida do confronto com o Remo, Jerinha prefere deixar de lado e focar no duelo desta quarta-feira. Ele destaca que o confronto está aberto e que o "modo guerreiro" pode fazer a diferença para o Mundão em mais uma decisão na temporada.

"Na verdade a vantagem é quase zero. Conseguimos vencer a primeira parte da disputa, mas está tudo em aberto. A equipe do Remo é favorita por jogar em casa. Sabemos a força da torcida que vai empurrar o time deles para cima da gente. Temos que ser verdadeiros guerreiros e suportar isso. Estamos preparados e conscientes. Vamos para fazer o jogo da vida. Somente assim vamos conseguir sair de lá classificados".

Com um calendário diferente de boa parte das equipes brasileiras, o São Raimundo soma apenas cinco partidas em 2023. Porém, com exceção do jogo de estreia do Campeonato Roraimense, há cerca de 10 dias, todas as partidas tiveram caráter de decisão. Em uma delas, na primeira do ano, o Mundão eliminou o Cuiabá na primeira fase da Copa do Brasil. Para Jerinha, os resultados deram confiança ao time e ensinaram que é necessário "não desistir nunca" durante as partidas.

"Começamos o ano como azarões e agora, de certa forma, já estamos conseguindo nosso lugar de respeito. Vencemos aqui e estamos indo ao Pará para tentar elevar ainda mais o nome do clube e também do estado. A Copa do Brasil nos deu confiança, mas agora é uma outra situação. Podemos usar como lição para não desistir nunca do jogo, porque até o fim podemos surpreender, como foi na Copa do Brasil. Esperamos estar no melhor dia de nossas vidas na quarta-feira", finalizou.