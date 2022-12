Ex-técnico do Bologna, Sinisa Mihajlovic morre depois de lutar contra a leucemia; veja mais

Sinisa Mihajlovic, ex-jogador e treinador, morreu nesta sexta-feira, aos 53 anos, depois de lutar contra uma leucemia. Mihajlovic seguia internado em uma clínica na cidade de Roma, mas não resistiu aos desdobramentos da doença, de acordo com um comunicado divulgado pela família.

"A esposa Arianna, com seus filhos Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, sua neta Violante, sua mãe Vikyorija e seu irmão Drazen, em dor comunicam a morte injusta e prematura de seu marido, pai, filho e irmão exemplar, Sinisa Mihajlovic. Um homem único, um profissional extraordinário, disponível e bom para todos. Lutou corajosamente contra uma doença horrível", diz a nota. A família de Mihajlovic também agradeceu a equipe de médicos que o acompanhou durante a internação.

Mihajlovic esteve até setembro do ano passado comandando o Bolonha, clube que tem forte ligação desde 2019. Foi durante sua passagem pelo clube que descobriu a doença. Ele é filho de pai sérvio e mãe croata. Jogou pela seleção da ex-Iugoslávia e ao lado de Savicevic, Prosinecki, Stojanovic ou Jugovic, conquistou a Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1991.

No ano seguinte voltou à Itália para trabalhar no Roma, passando em seguida por Sampdoria, Lazio e Inter Milão. Encerrou a carreira em 2006, com 69 golos em 455 jogos.