Ex-Santos e Remo, paraense de Vigia acerta com o Ypiranga-AP para a Série D e estadual

O Parazão já teve fim, mas outros estaduais ainda nem começaram, como é o caso do Campeonato Amapaense. O lateral-direito Leandro Almeida, de 22 anos, natural de Vigia de Nazaré (PA), vai jogar pelo Ypiranga-PA a Série D e também o estadual. Ex-Santos-SP e Remo, o jogador retorna ao clube do Amapá (PA) de olho em acesso e também no título.

Leandro jogou o Parazão pelo Gavião Kyikatejê, mas já rodou o outros clubes. Ele está de volta ao Ypiranga, clube por onde conquistou o titulo estadual em 2019 e quer repetir o feito.

“A expectativa é de colocar o Ypiranga na Série C, além de conquistar o bicampeonato estadual, garantindo assim o clube na Copa do Brasil de 2022”, disse.

Cria das categorias de base da Desportiva de Marituba, Leandro atuou por dois anos no Santos-SP, mas após desclassificação na Copa São Paulo de 2017 o clube paulista acabou liberando alguns atletas.

Em 2018 Leandro assinou com o Remo, para atuar pelo Sub-20. No Leão ficou por duas temporadas, jogou a Copa São Paulo de 2019 e chegou a fazer parte do time profissional em 2018. Atuou também pelo São Francisco de Santarém, Castanhal e Izabelense e Santana-AP.

Leandro já assinou contrato com o Ypiranga-AP (Arquivo pessoal)

O último clube de Leandro foi o Anapolina-GO e nesta semana assinou com o Ypiranga-SP. O clube está na vice-liderança do grupo 1 da Série D com sete pontos, mesma pontuação do Castanhal, que é o líder.