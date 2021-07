Ex-Remo, Mimica reencontra o Paysandu na Série C e diz: ‘Era pra ser no Nicolas’

O zagueiro Mimica que passou mais três temporadas no Remo vai encarar o Paysandu, neste sábado (17), às 19h, na Curuzu, em Belém, pela oitava rodada da Série C. Dessa vez o jogador defende as cores do Altos-PI e relembrou partidas contra o clube bicolor e lamentou não enfrentar o atacante Nicolas.

Mimica, de 35 anos, deixou o Remo no mês passado e fechou com o Altos. O maranhense disse que está feliz em voltar a Balém, que recebeu o carinho por parte de alguns torcedores no hotel e relembrou momentos marcantes contra o Paysandu.

“Fui bastante feliz em Belém, foram três anos a meio de dedicação e hoje recebo mensagens, carinho de torcedores que me encontraram no hotel. Ter essa resposta do torcedor é gratificante demais. Enfrentar o Paysandu é especial, foram inúmeros jogos, conquistei título, perdi também, mas essa última temporada, conquistar o acesso sem perder nenhum jogo no Brasileiro foi bem marcante”, disse.

Mimica após marcar contra o Cametá pelo Parazão de 2018 (Raphael Graim / Remo)

Nicolas

Mimica relembrou também os jogos em que teve que marcar o atacante Nicolas. O zagueiro lamentou não poder enfrentar o jogador novamente e falou das resenhas que tiveram após as partidas.

“Era para ser o Nicolas nesse jogo. Ele é um jogador diferenciado, rápido, bom cabeceio, bom posicionamento. Fiquei feliz com a ida dele para o Goiás-GO, merece o melhor no futebol, pois trabalhou para isso. Cheguei a marcar ele em alguns clássicos, chegava forte, impondo meu jogo e no final sempre batíamos um papo, aquela ‘resenha’ e ele reclamando que eu vivia batendo nele”, falou.

Mimica e Nicolas no clássico Re-Pa (Jorge Luiz / Paysandu)

Paysandu

Mimica avaliou a equipe do Paysandu, falou da força que possui jogando na Curuzu, mesmo com os resultados recentes não contribuindo.

“O Paysandu é uma equipe forte, jogar em Belém não é fácil, algumas peças estão chegando e o clube pode crescer na competição, mas sabemos do nossos objetivos, vamos tentar pontuar, pois é um adversário direto pelo G-4”, finalizou.

Zagueiro Mimica pelo Altos-PI (Arquivo pessoal)

Remo

Com a camisa do Remo Mimica atuou de 2018 a 2021, com 68 partidas, dois gols marcados, o bicampeonato do Parazão nos anos de 2018 e 2019 e o acesso para a Série B do campeonato Brasileiro.