Ex-Remo marca, mas Ceará perde o título do Brasileirão de Aspirantes para o Grêmio

Pela final do Brasileirão de Aspirantes, o Ceará foi goleado por 4 a 1 pelo Grêmio, nesta quarta-feira (27). O atacante ex-Remo Hélio Borges, revelado pelo Leão, marcou o único gol do clube cearense na partida, que ocorreu na Arena do Grêmio.

O Ceará, de Hélio, até venceu o primeiro jogo por 2 a 1. No entanto, com o 5 a 3 a favor do Tricolor Gaúcho no placar agregado, o título ficou com o Grêmio. Bitello, Jhonata Varela, Elias Alves e Pedro Lucas marcaram para os mandantes.

Hélio Borges nasceu em Belém e tem 21 anos. Após uma ser emprestado ao Pameiras em 2019, retornou ao Remo e se destacou na conquista do acesso à Série B em 2020, quando foi titular absoluto. No total pelo time profissional do Leão foram 28 jogos e quatro gols.