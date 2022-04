Ex-Remo e Paysandu, paraense enfrenta o Corinthians na Copa do Brasil e diz: 'que aconteça uma zebra enorme'

A Copa do Brasil inicia a terceira fase com 16 confrontos. São 32 clubes lutando por uma vaga nas oitavas de finais e pela cota de R$3 milhões. Um dos confrontos é entre Portuguesa-RJ x Corinthians-SP, que jogam nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Estádio do Café, na cidade de Londrina (PR). A Lusa possui no elenco o paraense Jhonnatan, volante, cria das categorias de base do Remo e do Paysandu, que aposta na “zebra” nesta fase da Copa do Brasil.

VEJA MAIS

Aos 30 anos e com passagens por clubes tradicionais do futebol nacional, o volante Jhonnatan vive a expectativa de enfrentar o Corinthians, pela Copa do Brasil, em duas partidas. A primeira com o mando da Portuguesa-RJ, clube que o jogador defende desde o início da temporada e a outra no dia 11 de maio, em São Paulo (SP). O volante falou de como a partida é encarada pelo clube e a importância de uma vaga na próxima fase para jogadores, comissão e agremiação.

“Sabemos de todas as dificuldades que iremos enfrentar, mas a expectativa é que aconteça uma ‘zebra’ enorme nesses dois jogos”, disse, Jhonnatan.

Conhecido dos paraenses

Com passagens pelo Remo, Paysandu, Ceará-CE, Náutico-PE e CSA-AL, Jhonnatan está na sua segunda temporada na Portuguesa-RJ, a primeira ocorreu em 2018, quando disputou apenas o Campeonato Carioca. No currículo, o paraense possui os títulos do Parazão de 2014 (Remo) 2017 e 2021 (Paysandu), além da Copa Verde de 2016 pelo Papão e o título do Brasileiro Série C pelo Náutico em 2018.

Jhonnatan atuando pelo Remo (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Jhonnatan disputou nesta temporada 11 partidas com a camisa da Portuguesa e realizou três assistências. O jogador possui contrato com o clube carioca e disputará também a Série D do Brasileirão nesta temporada. A Lusa está no grupo 7 e estreou com um empate sem gols contra o Cianorte-PR, fora de casa.

Jhonnatan defendendo as cores do Paysandu na Série C do ano passado (André Moreira / VRFC)

A Lusa disputa a Série D do Brasileiro e chegou à terceira fase da Copa do Brasil após eliminar o CRB-AL e o Sampaio Corrêa-MA, duas equipes que disputam a Série B do Brasileirão. O jogo contra o Corinthians será na cidade de Londrina devido à capacidade do Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), que comporta menos de 10 mil torcedores. A diretoria da Portuguesa afirmou que os Estádios de São Januário (Vasco da Gama) e Nilton Santos (Botafogo), que seriam opções, foram descartados, pelo alto custo do aluguel.