Ex-PSG, meia Verratti está na mira do Corinthians para 2025, aponta portal

Após um 2024 repleto de surpresas no futebol brasileiro, os clubes já começam a planejar a próxima temporada, com o mercado de transferências ganhando destaque. Entre especulações e negociações concretas, o Corinthians adota uma postura mais conservadora, buscando reforços pontuais aprovados pelo técnico Ramón Díaz, após um ano de movimentações intensas sob o comando de Augusto Melo.

Nas redes sociais, os torcedores alvinegros não escondem suas expectativas. Na última segunda-feira (16), o portal Sangue no Olho publicou que Fabinho Soldado, agente de jogadores e figura conhecida no meio esportivo, estaria no Catar sondando a possibilidade de uma investida por Marco Verratti, meio-campista italiano atualmente no Al-Arabi SC.

Mesmo sem informações concretas sobre negociações, a ideia de ter Verratti vestindo a camisa do Timão ganhou força entre os torcedores, que aprovaram a possível chegada do jogador. Aos 31 anos, Verratti acumula uma carreira vitoriosa, com destaque para as 11 temporadas de alto nível no Paris Saint-Germain, onde conquistou títulos importantes e consolidou-se como um dos grandes nomes de sua posição.

Desde sua transferência para o Catar, Verratti já disputou 30 jogos pelo Al-Arabi, contribuindo com 1 gol e 10 assistências. Apesar de sua mudança para o futebol asiático, a qualidade técnica e a experiência do jogador seguem despertando interesse em clubes ao redor do mundo, embora não haja indícios de que uma vinda ao Brasil seja viável neste momento.

Enquanto as especulações animam a Fiel torcida, a diretoria do Corinthians trabalha em silêncio para reforçar o elenco e manter o time competitivo para 2025, com foco em jogadores que possam agregar valor dentro da realidade financeira do clube.