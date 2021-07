Ex-presidentes do Paysandu protagonizam eleições da Federação Paraense de Futebol

Após as eleições no fim do ano passado em Remo e Paysandu, outro pleito agita o futebol paraense neste ano. Neste segundo semestre ocorre a eleição na Federação Paraense de Futebol e até este momento, dois ex-presidentes do Papão estão entre os protagonistas: Ricardo Gluck Paul e Luiz Omar Pinheiro. Ambos conversaram com o jornalista Agripino Furtado, da Rádio Liberal AM e explicaram seus posicionamentos.

Luiz Omar

Presidente do Paysandu entre 2008 e 2012, Luiz Omar Pinheiro é o vice da chapa Futebol de Primeira, que tem o atual presidente da FPF, Paulo Romano, como cabeça, além de Reinaldo Gonçalves. De acordo com LOP, o principal objetivo deles é trazer mais investimento para a sobrevivência do futebol paraense:

"A gente vai procurar parceiros novos para o futebol paraense. Está estagnado na parceria do governo do Estado. Ela sana o futebol profissional, mas e o restante? As categorias de base, os campeonatos do interior? Sem patrocínio. A Federação está de braços cruzados, porque não tem receita", afirmou LOP, que revelou que foram feitas reuniões no Marajó e Maracanã e ainda pretendem ir até o Oeste do Estado.

Gluck Paul

Desafeto da atual liderança da FPF, Ricardo Gluck Paul - que esteve à frente do Bicola em 2018 e 2019, contou que a motivação para inscrever a chapa foi o convívio com o futebol nos últimos dois anos, à frente do Paysandu. Segundo Ricardo, a FPF não atua a favor do futebol, sendo uma das Federações mais atrasadas do Brasil, o que retarda o crescimento dos clubes - principalmente os menores - e das ligas municipais:

"Nós já rodamos quase 10 mil km no Estado do Pará. Nós pisamos em lugares onde a FPF nunca pisou. Acabamos de vir da Região Oeste e nestes lugares, conversamos com presidentes e construímos a várias mãos um projeto que será um lançado em agosto, um manifesto pelo crescimento do futebol paraense", revelou Gluck Paul.