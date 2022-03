Ex-Paysandu, Vanderson está 'com o 'coração dividido' para o jogo entre Castanhal x Vitória-BA

A Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo terá a presença do Castanhal. O Japiim da estrada encara o Vitória-BA, nesta quinta-feira (3), às 20h30, na Curuzu, em Belém, pela primeira fase da competição nacional. O encontro entre o clube paraense e o baiano e o local da partida, deixam um torcedor ilustre de Japiim e Leão rubro-negro de coração dividido.

O ex-jogador Vanderson, de 42 anos, teve passagens marcantes pelo Castanhal, Vitória e pelo dono da casa, o Paysandu. Na partida de quinta-feira, o Vanderson não sabe para quem torcer, mas sabe a importância de cada clube na sua carreira.

“Realmente o meu coração está dividido. Tenho uma gratidão enorme pelo Castanhal, o clube que me revelou para o futebol, proporcionou minha ida para o Paysandu. O Vitória é um clube que eu amo de paixão, tenho uma admiração muito grande pelo torcedor rubro-negro, sou grato por tudo que o Vitória fez por mim. Só resta torcer por uma boa partida e que vença o melhor”, disse.

Vanderson é natural de Santa Izabel (PA), mas foi criado em na Vila de Apeú, em Castanhal (PA). O ex-jogador citou o local da partida, que será na Curuzu, estádio que o ex-jogador conhece muito bem.

“Ainda tem o detalhe do jogo ser na Curuzu, na ‘minha casa’, então pensa em uma pessoa emocionada. Em poder acompanhar Castanhal x Vitória na casa do Paysandu. A única certeza é que eu estarei bastante emocionado”, falou.

Aos 42 anos, Vanderson é técnico de futebol, mas está sem clube. Como jogador iniciou a carreira no Castanhal, onde permaneceu até 2001. Destaque no Japiim, acabou ganhando a oportunidade de defender o Paysandu, fez parte do time e do período mais vitorioso do Papão e esteve na campanha dos títulos estaduais de 2002, Copa Norte, Copa dos Campeões, disputou a Libertadores, além de ter jogado por três temporadas a elite do futebol brasileiro com a camisa alviceleste.

Em 2004 ele foi para o Athletico Paranaense, no ano seguinte jogou pelo Juventude-RS e retornou ao Paysandu em 205. Em 2006 retornou ao clube gaúcho e no ano seguinte iniciou a sua trajetória no Vitória-BA, onde permaneceu por quatro temporadas.

Em quatro anos vestindo a camisa rubro-negra foram três títulos estaduais, além de um da Copa do Nordeste pelo Leão baiano. Capitão do time e destaque por se entregar dentro de campo, Vanderson ganhou o apelido de “Pitbull” pelos torcedores do Leão.

No ano passado o Vitória esteve em Belém para enfrentar o Remo, pela Série B. A equipe baiana utilizou a Curuzu para realizar um treinamento e Vanderson esteve no estádio do Paysandu para acompanhar e dar aquele incentivo ao time, além de reencontrar alguns amigos.

Castanhal x Vitória duelam pela primeira fase da Copa do Brasil e se encontram nesta quinta-feira (3), às 20h30, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida não ocorre no Estádio Maximino Porpino por ordem da CBF, que vetou o local pelas condições do gramado. O Vitória joga com a vantagem do empate para seguir na competição, já que atualmente ocupa uma colocação melhor no ranking de clubes da CBF. A partida entre Japiim x Leão Rubro-negro terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.