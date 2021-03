Ex-Paysandu, técnico testa positivo para covid-19 e desfalca clube pernambucano

O ex-técnico do Paysandu João Brigatti testou positivo para covid-19. Foi o Santa Cruz-PE, clube que Brigatti atualmente comanda, quem confirmou. Com isso, o treinador é desfalque para o jogo entre Santa Cruz x ABC, às 16h deste domingo (7), no Estádio Arruda, pela Copa do Nordeste.

Técnico do Paysandu em duas passagens, a última campanha Brigatti de Brigatti foi na Série C da temporada passada. O treinador conduziu o Papão em 12 jogos, com seis vitórias. No entanto, não conquistou o objetivo do acesso à Série B e foi demitido.