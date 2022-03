Ex-Paysandu, técnico Léo Condé estreia pelo Sampaio Corrêa no Campeonato Maranhense

Após a saída de ex-Paysandu João Brigatti, o Sampaio Corrêa contratou outro ex-Papão para o comando da equipe no Campeonato Maranhense e Série B do Brasileiro. Léo Condé fará a estreia hoje, contra o Tuntum, pela segunda rodada do returno.

O Sampaio conquistou o primeiro turno e vem de uma vitória diante do Moto Club-MA, no clássico estadual. Léo Condé já havia treinando a Bolívia maranhense anteriormente e já planeja o time que irá disputar a Série B. Reforços devem chegar e dispensas vão ocorrer no clube maranhense. Léo Condé treinou o Paysandu na temporada de 2019 na Série C.