Ex-Paysandu retorna ao clube que foi um dos seus fundadores

O técnico Ricardo Lecheva, 45 anos, está de volta ao Amazonas FC-AM como substituto de Ruy Scarpino que deixou o comando da equipe na sexta-feira (26).

A diretoria do Onça Pintada confirmou o retorno de Lecheva que fez parte da fundação do clube há dois anos e foi campeão da Série B amazonense pelo time caçula do futebol baré.

O ex-bicolor esteve na direção técnica do Fast Clube na Série D do Campeonato Brasileiro de 2020, levando o ‘rolo compressor’ até ás quartas de final do certame nacional. Foi eliminado pelo Novorizontino- SP.

Saúde

Ruy Scarpino, com problemas de saúde, está internado num hospital particular desde terça-feira (23), mas em estado estável.

Scarpino não comandou o time na derrota por 3 a 0 para o Penarol-AM, na última rodada do estadual.

De acordo com o presidente do clube, Wesley Couto, Scarpino teve um mal súbito e chegou a desmaiar na véspera do jogo. Há a suspeita de infecção de covid-19, mas, nada é oficial.