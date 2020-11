Ex-Paysandu, lateral esquerdo será desfalque do líder do grupo A para a próxima partida contra o Remo

O líder do grupo A da série C terá um como desfalque um velho conhecido da torcida paraense: o lateral esquerdo Perí levou o terceiro cartão amarelo contra o Vila Nova e não poderá atuar contra o Remo na próxima sexta-feira (13), no estádio do Mangueirão, em Belém.

O atleta passou pela capital paraense em 2017 quando atuou pelo Paysandu durante a série B daquele ano, atuou em 26 das 38 partidas.

Além do lateral esquerdo, o técnico Marcelo Martelotte, terá mais seis jogadores que foram diagnosticado com covid-19, na última semana. Os zagueiros Danny Morais, Denilson e William Alves, o lateral Toty, o volante Paulinho e o atacante Pipico, estão cumprindo isolamento desde a última quinta-feira (5), e segundo o protocolo da CBF o isolamento deve ser de 10 dias, e só poderão voltar as atividade no próximo domingo (15).