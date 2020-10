Ex-Paysandu: atacante joga 1ª final pelo Ceará e posa com medalha de campeão pelo Fortaleza

O atacante Bergson, ex-Paysandu, comemorou bastante a conquista do título estadual do Fortaleza-CE. Depois de ter conquistado a Copa do Nordeste pelo Ceará-CE, deu o que falar nas redes sociais, após posar com a medalha de campeão com a camisa do Fortaleza, tendo jogado a primeira final pelo Ceará.

O jogador entrou em campo defendendo o Ceará no dia 30 de setembro, pela primeira decisão do estadual. Nesse período Bergson deixou o Ceará e acertou com o maior rival, o Fortaleza. O centroavante treina com o elenco do tricolor, mas não tinha condições de atuar a final, justamente por ter defendido o arquirrival.

Bergson jogou pelo Paysandu em 2017, marcando o gol do título estadual. Foram 47 jogos na temporada e 28 gols marcados. O atacante deixou o Papão no final de 2017, quando se transferiu para o Athletico Paranaense.