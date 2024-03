Ex-mulher de Palacios, vende medalha e camisa de campeão mundial do jogador argentino

A argentina foi a grande campeã da Copa do Mundo de 2022, e entre os jogadores que alcançaram a conquista estava Exequiel Palacios. No entanto, a medalha e a camisa que foram lembranças da conquista, já não pertencem mais ao jogador. Isso porque a ex-esposa do volante, Yesica Frías vendeu os objetos da campanha.

Yesica afirmou que colocará à venda, por meio de um leilão, todos os pertences do jogador para poder pagar o apartamento que dividia com o então marido.

“Vou vender todas as camisas e a medalha de campeão do mundo para pagar o apartamento. Eu trabalho, mas estive quatro anos com ele. Ele me disse que não ia terminar de pagar porque não sabia se ia ficar com o apartamento. E eu estou pedindo apenas o que me corresponde, o que fizemos juntos, e que assine o divórcio”, declarou em uma rede social.

Yesica vendeu a camisa e a medalha do campeão do mundo (Reprodução / Instagram / @yesifrias_)

A mulher ainda declarou que pode vender outros pertences de Palacios para poder saldar a dívida do apartamento. Yesica inclusive já conseguiu compradores para alguns objetos, como a camisa e a medalha, e chegou a publicar fotos com eles nas redes sociais.

“Há coisas que não quero deixar, porque são coisas que fizemos juntos. Mas se precisar... Porque eu tenho que ter o meu teto. Convém a ele que eu fique calada. Tem coisas que eu sei da seleção que não disse”, disse.

Palacios e Yesica se conheceram e começaram a se relacionar em 2018 e casaram em 2021, e este ano decidiram se separar. Atualmente, o volante joga no Bayer Leverkusen, da Alemanha.