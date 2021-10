Ex-jogador Denílson se veste de Pedrita por causa do Corinthians; entenda

É, Denílson...Não foi dessa vez. O gol nos acréscimos de Gustavo Maia, que garantiu o empate por 2 a 2 do Inter diante do Corinthians no Beira-Rio, custou caro para o ex-jogador e comentarista do 'Jogo Aberto', da Band. No programa de hoje, Denílson Show teve que cumprir a aposta cercada por Renata Fan e Ronaldo Giovaneli, e se fantasiar de Pedrita, dos Flintstone.

Tudo começou quando o comentarista 'fugiu' de uma aposta com o ex-goleiro do Corinthians, antes do clássico contra o São Paulo, na última segunda. No 'Jogo Aberto' que antecedeu o duelo entre Internacional e Corinthians, Denílson não teve para onde correr e acatou uma nova aposta. Dessa vez, se o placar terminasse empatado, o ex-jogador teria que cumprir o 'castigo' e se vestir de Pedrita.

Não deu outra. Caracterizado com a personagem, Denílson divertiu os colegas de Band e aproveitou para mandar um recado à esposa Luciele di Camargo, que faz aniversário justamente nesta segunda.

- Não é o melhor jeito de dar parabéns, mas parabéns, Luciele! - brincou Denílson Show.