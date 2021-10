VÍDEO: Ex-Grêmio e Flamengo, Anderson Pico agride maqueiro em jogo da Série A2 do Gauchão

O lateral Anderson Pico se envolveu em uma briga na partida da Série A2 do Campeonato Gaúcho. O ex-Grêmio e Flamengo agrediu um maqueiro e foi expulso de campo durante o jogo entre Cruzeiro-RS e Lajeadense.

O jogador se irritou com o árbitro e acertou um soco no rosto de um dos maqueiros do jogo. O fato criou uma confusão no campo e envolveu os dois times, com Anderson Pico sendo expulso.

O Lajeadense acabou vencendo a partida por 4 a 0 e avançou às semifinais da Série A2 do Gauchão.