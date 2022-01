Ex-dupla Re-Pa, meia-atacante paraense é anunciado em clube do Tocantins

O meia-atacante Adalto Silva foi anunciado no União Carmolandense-TO para a disputa do Campeonato Tocantinense 2022. O jogador chegou a atuar nas categorias de base do Remo e do Paysandu. No novo clube, o atleta espera ajudar o time a conquistar o acesso à Série D do Brasileirão.

“A expectativa é somar com os meus companheiros para levarmos o União Carmolandense ao lugar mais alto. Queremos o título Tocantinense e a vaga na Série D do Brasileiro e vamos lutar muito por isso”, completou Adalto.

Na última temporada, o jogador atuou no Náutico-RR e conquistou vaga no Campeonato Brasileiro da Série D com o time.

Natural de Tailândia, nordeste do Pará, Adalto já defendeu times como o Tiradentes-PA e o Corinthians de Presidente Prudente-SP. Além disso, ele também atuou na equipe albanesa Shkumbini Peqin. Segundo o paraense, no país, ele enfrentou quatro terremotos e conviveu com problemas de intolerância religiosa.

A estreia do União Carmolandense no Campeonato Tocantinense está marcada para o dia 22 de janeiro, às 16h, contra o Tocantins, no estádio Castanheirão.