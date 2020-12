Ex de mãe de Neymar, Tiago Ramos faz post coberto de sangue e diz ter sido esfaqueado em Cancún

O ex-namorado de Nadine Gonçalves, Tiago Ramos, compartilhou um story pelo Instagram, neste sábado, onde afirma ter sido esfaqueado em Cancún, no México. Cheio de sangue, o affair da mãe de Neymar contou que teria se envolvido em uma confusão em um restaurante na região e diz que mais de uma pessoa atacou ele.

Tiago Ramos namorado ou ex namorado da Nadine Mae do Neymar leva facada pelas costas em restaurante em Cancun pic.twitter.com/InEzizvmHB — Antonio Martins (@antoniofortal) December 5, 2020

- Eu fiquei chamando ele: "Vem, cara, contra um para você ver. Vem sem faca para você ver". Dois caras batendo na sua cabeça é fácil, para dar uma facada, mas contra um, eu quero ver. Eu volto aqui - desabafou ele na rede.

No vídeo, não é possível afirmar outros informações além das que Tiago conta. De acordo com o "Extra", a mãe de Neymar e Tiago estão juntos curtindo as praias do México.

Nadine, de 52 anos, e Tiago, de 22 anos, estiveram juntos por alguns meses neste ano. O relacionamento chegou a mobilizar a família do astro do Paris Saint-Germain. Contudo, algumas informações sobre o passado de Tiago não teriam agradado a mãe do craque.