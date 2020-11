Ex de atacante do Palmeiras, modelo russa causa polêmica em rede social: 'Devemos obedecer os homens'

A ex-mulher do atacante do Palmeiras Luiz Adriano causou polêmica com seus seguidores no Instagram após tecer comentários considerados machistas pelo público, nesta segunda-feira. Ekaterina Dorozhko, modelo russa que fala bem português, debatia questões sobre a posição da mulher num relacionamento heterossexual com seus seguidores, quando disparou que elas devem ser sustentadas pelos parceiros e serem submissas ao homem.

- Acho que o homem está no comando. A primeira e a última palavra são dele. Mulher é amor e aceitação, e por natureza devemos obedecer nossos homens. Um homem deve ser respeitado, não pode ser culpado, humilhado. O marido é o chefe da família. A mulher tem que ser sábia, feminina, fraca e corajosa. Mas em nenhum caso forte, pois há um homem para isso - respondeu ela na rede sociais.

Em outro momento, Ekaterina comentou sobre a função de um homem pagar suas contas. Para ela, é perfeitamente normal que essa responsabilidade fique com seu companheiro, outra visão apontada pelos seguidores como machista.

- Pois senão preferia trabalhar ou ser sustentada pelo pai - disparou.

Após toda a repercussão negativa do caso, com comentários em português, a ex-companheira do camisa 10 do Palmeiras compartilhou nova foto nos stories e afirmou que "se sentiu como uma criança repreendida". A modelo comentou ter se sentido em seus tempos de escola e rebateu as críticas.

- Uma situação interessante aconteceu hoje. Por um minuto, me senti como uma criança sendo repreendida por uma nota ruim na escola. Recebi um milhão de mensagens ruins! Mas, somos todos diferentes e isso torna o mundo tão bonito! Cresci em uma cultura diferente e nossas opiniões podem ser diferentes em tudo. Eu respeito qualquer escolha de uma pessoa. Porque todo mundo tem sua própria vida.

O casamento entre Luiz Adriano, de 33 anos, e a modelo terminou em abril deste ano. No entanto, ela não havia aceitado o fim do relacionamento nem a saída do atacante da casa onde ficavam juntos. Em setembro, a russa teria ameaçado a nova namorada de Luiz, Luma Simões, e dito que iria "quebrar a cara dela".

O ex-casal teve uma festa de luxo em dezembro de 2019 para concretizar o casamento, em São Paulo. Apaixonada pelo jogador desde os tempos em que ele atuava na Rússia, Shakhtar Donetsk, ela chegou a compartilhar fotos com a camisa do Palmeiras na chegada do atacante ao Brasil.

Influenciadora digital opinou e fez polêmica (Reprodução/ Instagram)

Ela se justifica: "Cresci no patriarcado" (Reprodução/ Instagram)