Ex-BBB Hadson Nery organiza jogo beneficente em Belém

O ex-BBB Hadson Nery participou de um jogo beneficente na tarde desta quarta-feira (22), em Belém. O influencer reuniu uma lista de personalidades do Pará e do Brasil e arrecadou alimentos não perecíveis para pessoas carentes.

"É um projeto que estou iniciando, ano passado tivemos a pandemia e fizemos o evento acontecer mesmo sem público, esse ano estamos contando com a flexibilização e contanto com a presença da torcida. Espero que possa ganhar mais corpo com o passar do tempo, para que possamos está fazendo o evento para ajudar, para arrecadação de alimentos, brinquedos para que possamos ajudar o próximo", disse Hadson.

As entradas para o jogo custaram um quilo de alimento não perecível e uma peça de brinquedo.Todo material arrecadado será doado para comunidades da grande Belém.

Do lado dos "Amigos do Hadybala", estão personalidades como o ex-BBB Felipe Prior e o influencer Cartolouco. Por parte das "Estrelas Paraenses", participaram Marquinhos Belém e MC Loro.