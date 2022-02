Ex-atacantes do Remo lideram a artilharia do futebol brasileiro em 2022; veja os nomes

O futebol brasileiro possui uma lista de jogadores que podem terminar a temporada de 2022 como o artilheiro do Brasil. Ainda está no início do ano, mas nome ganha destaque, o atacante Mário Sérgio, ex-Remo, que atualmente lidera o ranking de gols pelo país do futebol.

Chamado de “Super Mário” pela torcida do Fluminense-PI, Mário Sérgio é a sensação do campeonato. De acordo com o site “O Gol”, o jogador atuou em oito partidas pelo Campeonato Piauiense e balançou as redes 12 vezes, média de 1,5 gols por jogo. Em um deles, contra a equipe do Parnahyba-PI, ele fez um hat-trick, marcando três gols na goleada de 5 a 0 do Tricolor.

Mário Sérgio marcou apenas dois gols com a camisa do Leão Azul (Akira Onuma / Arquivo OLiberal)

Na segunda posição no ranking de artilheiros do Brasil está outro ex-azulino. O atacante Edson Cariús, que atua pelo Ferroviário-CE, já marcou oito gols em 12 partidas pelo Campeonato Cearense.

Edson Cariús deixou o Remo durante a disputa da Série B em 2021 (Samara Miranda/Ascom Remo)

Pelo Remo, Mário Sérgio atuou em 15 jogos e marcou dois gols na temporada 2019. Em Belém o jogador conquistou o título do Parazão pelo Leão Azul. Já Cariús defendeu a camisa do Remo em 2021, marcando dois gols em 19 jogos.