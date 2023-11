Everton, jogador da Ponte Preta, é denunciado por importunação sexual e lesão corporal; vídeo

O atacante Everton, atualmente na Ponte Preta e com passagens por clubes como Flamengo, São Paulo e Grêmio, enfrenta sérias acusações de importunação sexual e lesão corporal, registradas em boletim de ocorrência na última segunda-feira (13). Um vídeo do circuito de segurança de uma casa em Paulínia (SP) foi obtido pela EPTV, afiliada da TV Globo, revelando uma discussão entre o jogador e uma das mulheres que o denunciaram. Assista ao vídeo que mostra a discussão:

O incidente teria ocorrido durante uma confraternização, onde Everton teria tocado inapropriadamente as mulheres. No vídeo, registrado durante o evento, pode-se observar a situação que leva a uma confrontação entre o atleta e uma das vítimas. A mulher se vira contra Everton após ser tocada e, em seguida, empurra o jogador.

VEJA MAIS

As acusações incluem um episódio anterior de importunação sexual na casa de Everton, onde o jogador teria acariciado a panturrilha de uma das vítimas, resultando em uma confrontação. Posteriormente, durante um churrasco no fim de semana, Everton teria repetido o comportamento, levando a uma discussão e supostas agressões contra as vítimas.

Everton está detido desde segunda-feira (13) em decorrência das denúncias. A Ponte Preta, seu atual clube, se pronunciou informando que não irá comentar o caso por considerá-lo "um assunto pessoal".