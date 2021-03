Estreia de Ronaldo Fenômeno pelo Corinthians completa 12 anos

Ronaldo Fenômeno estreou pelo Corinthians há exatamente 12 anos. No dia 4 de março de 2009, ele vestiu a camisa alvinegra pela primeira vez em partida contra o Itumbiara pela Copa do Brasil. O duelo ocorreu no estádio Juscelino Kubitschek, em Itumbiara-GO.

Na época, o Corinthians era comandado pelo técnico Mano Menezes, que colocou Ronaldo em campo aos 22 minutos do segundo tempo. O Timão já vencia o Itumbiara por 2 a 0 e o Fenômeno substituiu o também atacante Souza. A partida terminou com vitória por 2 a 0.

O duelo marcou o retorno de Ronaldo após grave lesão no joelho sofrida quando ainda jogava no futebol italiano, tendo um processo de recuperação que durou um ano. O Fenômeno tinha sido uma aposta do Timão.

Depois de passar em branco em sua estreia, Ronaldo marcou no jogo seguinte, no clássico contra o Palmeiras. Pelo Corinthians, o atacante teve dois títulos conquistados (Paulistão de forma invicta e Copa do Brasil – ambos em 2009), 35 tentos anotados e 69 partidas disputadas.