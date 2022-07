Estados Unidos x Costa Rita: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (14/07) pela Liga da Concacaf

As seleções Estados Unidos x Costa Rica entram em campo às 20h (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (14/07), para disputar a Liga das Nações da Concacaf. A partida ocorrerá no no Estádio Universitário, em Nuevo León, no México. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Estados Unidos x Costa Rita ao vivo?

A partida Estados Unidos x Costa Rita pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Estados Unidos x Costa Rita chegam para o jogo?

A seleção norte-americana entra em campo com favoritismo após terminar em primeiro no grupo A, do Campeonato Feminino da CONCACAF. Foram três jogos, com três vitórias. Venceram o México por 1×0. Foi o menor placar da equipe neste torneio. Com o triunfo, as norte-americanas chegaram ao 17º jogo sem derrotas.

Já as atletas da Costa Rica terminou na segunda colocação do grupo B, com seis pontos. A equipe se classificou mesmo perdendo na rodada de grupos. Contra o Canadá, fechou o jogo em 2×0 para.

Competição: Campeonato Feminino da CONCACAF

Jogo: Estados Unidos x Costa Rica

Transmissão Ao Vivo: ESPN 4 e Star+

Data/Hora: 14 de julho de 2022 – 20h00 (Horário de Brasília)