Esposa de Cristiano Ronaldo parabeniza filho de Messi

Nesta terça-feira tem festa na casa de Lionel Messi. O filho mais velho do jogador, Thiago, completa 8 anos de idade, e a mulher do camisa 10 do Barcelona, Antonela Roccuzzo, postou uma imagem desejando feliz aniversário ao filho, mas teve uma surpresa nos comentários. A esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, também parabenizou a Thiago pelo seu dia.

– Como crescem rápido. Felicidades – escreveu a mulher do jogador da Juventus.

Thiago já começou a praticar e jogar na escola do Barcelona junto com Benja, filho de Luis Suárez, parceiro do pai no ataque do Barça. O próprio Messi já falou sobre como é o futebol para o filho: confessou que Thiago é destro, mas "joga porque está com Benja e alguns amigos, só que não gosta muito.

(Foto: Reprodução/Instagram)