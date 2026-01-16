Espanyol x Girona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) por La Liga Espanyol e Girona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 16.01.26 16h00 O Espanyol soma 13 pontos a mais que o Girona em La Liga (X/ @RCDEspanyol) Espanyol x Girona disputam hoje, sexta-feira (16/01), a 20° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio RCDE, em Cornellà de Llobregat, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Espanyol x Girona ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Girona é o 13° colocado de La Liga e acumula 5 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 18 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o Espanyol ocupa a 5° posição e soma 10 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 23 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira Juventus x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pelo Campeonato Italiano Juventus e Cremonese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Espanyol x Girona: prováveis escalações Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Terrats, Exposito, Lozano, Dolan; Fernandez, Milla. Técnico: Manolo Gonzalez. Girona: Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Tsygankov, Martinez, Lemar, Martin, Gil; Van. Técnico: Miguel Ángel Sánchez Muñoz. FICHA TÉCNICA Espanyol x Girona Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio RCDE, em Cornellà de Llobregat, Espanha Data/Horário: 16 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Espanyol Girona La Liga jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior 16.01.26 17h54 Futebol Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro 17 anos depois, delegação do Sub-20 do Águia de Marabá se envolve em novo acidente na mesma data. Veja o que ocorreu! 16.01.26 16h33 Campeonato Português Sporting x Casa Pia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pela Liga Portugal Sporting e Casa Pia jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 16.01.26 16h15 Campeonato Francês PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10