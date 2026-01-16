Espanyol x Girona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) por La Liga

Espanyol x Girona disputam hoje, sexta-feira (16/01), a 20° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio RCDE, em Cornellà de Llobregat, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Espanyol x Girona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Girona é o 13° colocado de La Liga e acumula 5 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 18 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Espanyol ocupa a 5° posição e soma 10 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 23 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

VEJA MAIS

Espanyol x Girona: prováveis escalações

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Terrats, Exposito, Lozano, Dolan; Fernandez, Milla. Técnico: Manolo Gonzalez.

Girona: Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Tsygankov, Martinez, Lemar, Martin, Gil; Van. Técnico: Miguel Ángel Sánchez Muñoz.

FICHA TÉCNICA

Espanyol x Girona

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio RCDE, em Cornellà de Llobregat, Espanha

Data/Horário: 16 de janeiro de 2026, 17h