Espanyol x Betis: onde assistir ao vivo e horário do jogo da LaLiga de hoje, sexta-feira (21/01)

As equipes Espanyol x Betis entram em campo nesta sexta-feira (21/01) para disputar a 22° rodada do Campeonato Espanhol, a LaLiga. A partida está marcada para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Cornellà-El Prat, em Llobregat. Confira onde assistir o jogo ao vivo:

VEJA MAIS

Onde assistir Espanyol x Betis?

A partida Espanyol x Betis pode ser acompanhada pela plataforma de streaming Star+, às 17h (horário de Brasília).

Como Espanyol x Betis chegaram para o jogo?

Espanyol está na 11° colocação da LaLiga, com 27 pontos. O time registra 7 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Nos seus últimos cinco jogos, o Espanyol venceu apenas dois.

Já o Betis está na 3° colocação da LaLiga, assim qualificado para a Champions League. Com 37 pontos, a equipe tem 11 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Porém, o time venceu apenas dois dos seus últimos cinco jogos.