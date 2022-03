Espanha x Islândia: veja onde assistir ao vivo e qual o horário do jogo amistoso de hoje (29/03)

As seleções Espanha x Islândia entram em campo às 15h45 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (29/03), para disputar um amistoso. A partida ocorre no Estádio de Riazor, em Corunha, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Espanha x Islândia ao vivo?

A partida Espanha x Islândia pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Estádio TNT Sports, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Espanha x Islândia chegam para o jogo?

Antes de vencer a Albânia por 2 a 1 em amistoso realizado no último sábado (26/03), a Espanha jogou sua última partida em 14 de novembro de 2021. Nas eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2022, a seleção lidera o Grupo B e acumula 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 15 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já a Islândia disputou três amistosos em 2022. Em janeiro, empatou com a Uganda por 1 a 1 e perdeu por 5 a 1 para a Coreia do Sul. No último sábado, a equipe empatou com a Finlândia por 1 a 1. A seleção islandesa é a vice-lanterna do Grupo J das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo deste ano, onde acumula 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 12 gols marcados e 18 sofridos.

Escalações

Espanha: Simon; Azpilicueta, Hugo Guillamón, Laporte, Alba; Llorente, Koke, Soler; Yeremi Pino, Morata e Olmo. Técnico: Luis Enrique García

Islândia: Rúnarsson; Magnússon, Grétarsson, Bjarnason, Sampsted; þrándarson, Bjarnason, þórðarson; Helgason, Böðvarsson e þorsteinsson. Técnico: Arnar Viðarsson.

Ficha técnica - Espanha x Islândia

Amistoso internacional

Local: Estádio de Riazor, em Corunha, Espanha

Data/horário: 29 de março de 2022, às 15h45