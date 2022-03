Inglaterra x Costa do Marfim: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (29/03)

As seleções Inglaterra x Costa do Marfim entram em campo hoje, terça-feira (29/03), para disputar um amistoso. A partida inicia às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio de Wembley, em Wembley, Reino Unido. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Inglaterra x Costa do Marfim ao vivo?

A partida Inglaterra x Costa do Marfim pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Estádio TNT Sports, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Inglaterra x Costa do Marfim chegam para o jogo?

Após passar mais de 4 meses sem jogar uma única partida, a seleção da Inglaterra venceu a Suíça por 2 a 1 no último sábado (26/03). Nas eliminatórias européias para a Copa do Mundo de 2022, a equipe lidera o Grupo I e soma 8 vitórias, 2 empates, 39 gols marcados e apenas 3 gols sofridos.

Antes da sua derrota por 2 a 1 para a França no amistoso da última sexta-feira (25/03), Costa do Marfim disputou seus últimos jogos na Copa Africana de Nações, realizada durante o mês de janeiro. Nesta, a equipe chegou às oitavas de final, mas foi eliminada pelo Egito nas cobranças de pênaltis. Já nas eliminatórias africanas da Copa do Mundo, a seleção marfinense está no 2° lugar do Grupo D, com um total de 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 gols marcados e 3 gols sofridos. Está apenas com 1 vitória e 2 gols a menos que o atual líder deste grupo, Camarões.

Prováveis escalações

Inglaterra: Pope; Walker-Peters, Mings, Maguire e Mitchell; Bellingham e Rice; Mount, Sterling e Grealish; Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate.

Costa do Marfim: Sangaré; Aurier, Bailly, Boly e Konan; Seri, Akoukou, Kessié e Pépé; Zaha e Haller. Técnico: Patrick Beaumelle.

Ficha técnica - Inglaterra x Costa do Marfim

Amistoso internacional

Local: Estádio de Wembley, em Wembley, Reino Unido

Data/horário: 29 de março de 2022, às 15h45