Espanha x Irlanda do Norte: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (08/06)

Espanha x Irlanda do Norte disputam hoje, sábado (08/06), um jogo amistoso. A partida ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Mallorca Son Moix, em Palma de Maiorca, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Espanha x Irlanda do Norte ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Star+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em 2024, Espanha já passou por derrota de 1 a 0 para Colômbia, empate de 3 a 3 com o Brasil e vitória de 5 a 0 sobre Andorra. A equipe registrou 9 vitórias e 1 derrota ao longo de 2023.

Já a Irlanda do Norte somou apenas um empate de 1 a 1 com Romênia e vitória de 1 a 0 sobre Escócia ao longo de 2024. No ano passado, o time somou 3 vitórias e 7 derrotas.

Espanha x Irlanda do Norte: prováveis escalações

Espanha: Unai Simón; Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Robin Le Normand e Marc Cucurella; Rodri, Dani Olmo e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Nico Williams e Álvaro Morata. Técnico: Luis De La Fuente.

Irlanda do Norte: Bailey Peacock-Farrell; Eoin Toal, Paddy McNair, Brown e Brodie Spencer; Sea Charles, Alistair McCann, Isaac Price, Lewis; Conor Bradley, Jamie Reid. Técnico: Michael O’Neill.

FICHA TÉCNICA

Espanha x Irlanda do Norte

Amistoso Internacional

Local: Estádio Mallorca Son Moix, em Palma de Maiorca, Espanha

Data/Horário: 08 de junho de 2024, 16h30