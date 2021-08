Esmac vai participar da Supercopa do Brasil de Futebol Feminino de 2022

A Esmac encerrou a participação no Campeonato Brasileiro Feminino Série A-2 no último domingo. Mas já vem colhendo os frutos ser uma das quatro melhores da competição e também o acesso para a Série A-1. Como ficou entre os quatro primeiros da Série A-2, a Esmac vai participar da Supercopa do Brasil de Futebol Feminino.

O torneio está previsto para ocorrer entre os meses de fevereiro e março de 2022 e conta com as melhores equipes classificadas no Brasileiro Feminino A-1 e A-2 de 2021.

"Vamos participar e planejar a participação na Supercopa do Brasil. Vamos fortalecer ainda mais nossa equipe e vamos trabalhar para dar estrutura melhor que já temos. E vamos focar para sermos fortes na competição. Afinal, são as melhores equipes da primeira divisão e as quatro equipes que tiveram o acesso. É uma competição de alto nível, em sistema de mata-mata, e a Esmac vai se preparar para representar bem o estado e o futebol feminino”, explicou o diretor de futebol da Esmac, Ivanildo Gomes.

A expectativa de Ivanildo é que a participação na Supercopa ainda atraia mais investimento para a modalidade no Pará.

“É muito importante participar de Supercopa do Brasil, mais evento, mais oportunidades e esperamos que o futebol feminino, em competições nacionais, sejam também patrocinadas, como são os clubes nos masculino. Porque se isso acontecer Esmac virá forte. Nosso planejamento é ser referência no Brasil do futebol feminino. E precisamos ter investimentos e patrocínio porque nós temos apenas a faculdade para dar esse suporte”, comentou.

A competição

A Supercopa surgiu como uma alternativa para suprir a lacuna no calendário do futebol feminino. E vem para a Esmac e demais clubes como a oportunidade para começar a preparação para o Brasileiro Feminino Série A-1, por exemplo.

“Nosso objetivo é uma competição emocionante, que premie as equipes com melhor desempenho no Campeonato Brasileiro. Dessa forma também suprimos uma lacuna no calendário, dando às jogadoras a oportunidade de iniciar mais cedo a temporada e aos clubes a chance de começarem o ano disputando um título nacional. Além disso, o formato mata-mata também é muito importante para o desenvolvimento físico e emocional das atletas", afirmou a Coordenadora de Competições Femininas da CBF, Aline Pellegrino, em entrevista para o site da entidade.

Outros torneios

Além da Supercopa, Ivanildo Gomes informou que a Esmac também se prepara para participar dos campeonatos da base: o Brasileiro Feminino Sub-18, Sub-16 e a Liga de Desenvolvimento Sub-16 e Sub-14.

“Com o surgimento de outra competições do futebol feminino, como o Brasileiro Sub-18, Sub-16, a Liga de Desenvolvimento Sub-16 e Sub-14, a Esmac também vai se preparar para disputar essas categorias de base do feminino nacional. Se nós tivermos a vaga, o que vai ocorrer, vamos nos preparar. O planejamento é em outubro fazer captação e seleção de jovens atletas para as categorias menores”, afirmou.