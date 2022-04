Esmac realiza 'Peneirada' de futebol feminino neste final de semana; saiba mais

A principal representação feminina no futebol paraense é a Esmac. O time de Ananindeua figura entre os maiores do Brasil, ao passo que disputa a Série A1 Feminina do Campeonato Brasileiro.

Tamanha projeção ocorre graças ao empenho das talentosas atletas que vestem o uniforme azul e amarelo. Neste final de semana, o clube vai realizar a sua famosa peneirada, para descobrir novos talentos e fomentar a prática do futebol entre as mulheres.

O evento acontece no domingo, a partir das 14 horas, no Centro Esportivo da Juventude, localizado no entorno do Mangueirão. A peneira é destinada às mulheres nascidas entre 2002 e 2004. As interessadas podem entrar em contato pelo número (91) 98423-8457