Esmac perde para o Flamengo no Souza e permanece em último no Grupo D do Brasileirão Sub-20

A Esmac não está no melhor momento do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Após duas derrotas, a equipe perdeu novamente em casa, ao enfrentar o Flamengo no Estádio do Souza, em Belém, nesta quarta-feira (29). O placar terminou em 4 a 0, para a equipe rubro negra.

Antes do Flamengo, a equipe já havia perdido por 9 a 0, para o Fluminense, e 6 a 0 para o Minas Brasília-DF. Com o jogo desta quarta-feira, a equipe acumula o saldo de -19 gols, o maior saldo negativo da temporada.

Agora, a Esmac deve tentar diminuir o saldo de gols, e tentar uma vitória no próximo jogo, contra o Botafogo, no dia 27 de abril, às 15h, também no Estádio do Souza, em Belém.

Ficha Técnica

Esmac x Flamengo

Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20

Data: 29 de março

Hora: 15h

Local: Estádio do Souza, em Belém

Árbitro: Elaine da Silva Melo

Auxiliares: Barbara Roberta da Costa Loiola e Nayara Lucena Soares

Quarto Árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro

Analista de Campo: Lúcio Ipojucan Ribeiro da Silva de Mattos