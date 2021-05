Esmac, na estreia do Brasileiro Feminino A2, massacra o campeão de Roraima

Apesar do gramado do estádio Modelão, em Castanhal, bastante deteriorado por conta das chuvas de inverno, a Esmac não tomou conhecimento do problema e aplicou a goleada de 9 a 0 sobre o São Raimundo de Roraima, no jogo de abertura do grupo A do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2. O encontro aconteceu na tarde de sábado (15).

Mesmo levando uma ‘sacolada’ de gols, o time de Roraima mostrou alguns arroubos em campo. Criou chances, mas acabou esbarrando nas mãos da goleira Musa.

O ‘chocolate’ da Esmac começou cedo e antes do segundo minuto de partida Lora Soure fez 1 a 0. A avalanche de gols seguiu com Leticia, Rayane e Silvani e Lora Soure, novamente. Aliás, a capitã da equipe ainda desperdiçou uma penalidade, chutando por cima.

No segundo tempo Lora Soure marcou o sexto aos 14’ minutos, Thaissinha aos 17’ assinalou o sétimo da equipe universitária. A cinco minutos do final Aninha marcou o oitavo gol. Aos 42’ Alê chegou ao nono gol.

A goleada não foi mais elástica devido as boas defesas da goleira Camila.

O paraense Djonaltan Costa Araújo dirigiu com cartão amarelo para Lora Soure da Esmac.

Na segunda rodada, a Esmac recebe no dia 22 o Assemurb, do Acre, no Modelão. No mesmo dia o São Raimundo joga contra o Iranduba, do Amazonas.