Esmac mescla experiência e juventude para esteia na Supercopa do Brasil, contra o Flamengo

A Esmac já está no Rio de Janeiro para a estreia na Supercopa do Brasil Feminina. A equipe de Ananindeua desembarca na capital fluminense na manhã deste sábado e ainda deve realizar uma última movimentação durante a tarde antes da estreia no mais novo torneio integrante do calendário do futebol brasileiro. O embate contra o Flamengo será às 10h30 deste domingo, com transmissão pela televisão para todo o país.

Após mais de um mês de treinamentos no Pará, emendados com o fim do Campeonato Paraense Feminino de 2021, a Esmac vai finalizar a preparação nas dependências do Botafogo e fazer reconhecimento do campo de jogo, o Estádio Luso Brasileiro, localizado na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

Veja mais

Antes da viagem ao sudeste, as paraenses tiveram uma semana intensa de trabalhos no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), anexo ao Mangueirão, sob os comandos do técnico Mercy Nunes.

A carioca Carol Valle, que estava atuando pelo Fluminense no ano passado, é uma das novidades da Esmac para a temporada. A atacante de 18 anos comentou sobre a oportunidade de enfrentar o ex-rival Flamengo.

“A expectativa para esse jogo é muito boa, estamos treinando a bastante tempo. Sei que vamos fazer um bom trabalho, vamos respeitar o que o professor [Mercy Nunes] vai passar. O time do Flamengo é muito bom”, afirmou a jogadora que, enquanto estava no Tricolor das Laranjeiras, não teve a oportunidade de enfrentar o rival porque se lesionou.

Mercy Nunes comanda a equipe em mais um desafio nacional (Filipe Bispo/O Liberal)

Por outro lado, uma das mais experientes do time paraense é a meia Lora Soure, que no final do ano passado disputou a Copa Libertadores da América pelo Kindermann. Ela esperar trazer equilíbrio ao time em meio às novatas que chegaram recentemente à Esmac.

“Somos um time experiente, todas já participamos de competições nacionais e esperamos dar o nosso máximo para trazer a vitória para o nosso estado”, reforçou Soure.

A partida entre Flamengo x Esmac terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)