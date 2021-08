Após o empate em 1 a 1 em Belém, a equipe da Esmac encara o Red Bull Bragantino neste domingo (22), às 15h, no Centro de Formação de Atletas (CFA), em Jarinu-SP. Agora as duas equipes precisam vencer ou a vaga na final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 será decidida nos pênaltis.

